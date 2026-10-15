Clima en Catamarca: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 6 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 30 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.

Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.