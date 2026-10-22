Clima en Tucumán: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 30°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Tucumán promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 22 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Tucumán se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 30°.
Viento: 12 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.
Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:38
|Puesta del sol
|19:32
|Horas de luz
|12h 54m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|85%
Radar meteorológico – Tucumán
¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?
Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Tucumán indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 30°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?
El sol sale hoy en Tucumán a las 06:38 y se pone a las 19:32, dando aproximadamente 12h 54m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tucumán?
El pronóstico para hoy en Tucumán indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?
Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 12 - 33 km/h.
Ubicación de Tucumán
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|21°
|Suroeste 7 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|19°
|20°
|Oeste 6 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|18°
|19°
|Noroeste 5 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|18°
|19°
|Noroeste 5 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|18°
|18°
|Noroeste 5 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|18°
|18°
|Noroeste 5 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|17°
|18°
|Noroeste 5 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|20°
|21°
|Oeste 5 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|23°
|24°
|Suroeste 7 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|24°
|24°
|Suroeste 11 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|25°
|25°
|Suroeste 12 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|27°
|27°
|Suroeste 11 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|27°
|28°
|Suroeste 10 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|28°
|29°
|Suroeste 9 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|29°
|30°
|Suroeste 10 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|29°
|30°
|Suroeste 11 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|28°
|29°
|Suroeste 11 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|28°
|29°
|Suroeste 10 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|26°
|28°
|Oeste 6 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|25°
|27°
|Suroeste 6 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|24°
|26°
|Suroeste 5 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|23°
|26°
|Oeste 4 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|22°
|25°
|Oeste 4 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|21°
|24°
|Norte 2 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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