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¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 24 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 24 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 24 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 20 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 19 - 44 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 12 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 20 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:27
Puesta del sol19:34
Horas de luz13h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación97%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 24 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:27 y se pone a las 19:34, dando aproximadamente 13h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 24 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 20 - 47 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 12° Sur 13 - 28 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 14° 12° Sur 15 - 30 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 14° 11° Sur 15 - 32 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 14° 11° Sur 15 - 31 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 13° 11° Sur 14 - 31 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 13° 10° Sur 14 - 28 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 13° 10° Sur 16 - 30 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 13° 10° Sur 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 10° Sur 20 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 11° Sur 19 - 46 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 12° Sur 18 - 44 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 13° Sur 18 - 43 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 14° Sur 18 - 44 km/h 0% Cubierto
14:00 19° 15° Sur 17 - 44 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 15° Sur 19 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 15° Sur 18 - 45 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 15° Sur 19 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 13° Sur 19 - 47 km/h 0% Cubierto
19:00 17° 13° Sur 17 - 43 km/h 0% Cubierto
20:00 16° 12° Sur 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 11° Sur 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 11° Sur 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 11° Sur 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 10° Sur 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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