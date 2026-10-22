comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Catamarca: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Catamarca promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 22 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
20°
Viento
Suroeste 7 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Suroeste 3 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Noroeste 4 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 13 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 24°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:39
Puesta del sol19:36
Horas de luz12h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación85%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 06:39 y se pone a las 19:36, dando aproximadamente 12h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 13 - 35 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 19° Norte 13 - 35 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 20° 19° Norte 11 - 34 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Norte 9 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 19° 20° Norte 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
05:00 19° 19° Noroeste 5 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 19° 19° Oeste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 18° 18° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 20° 20° Suroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 20° 20° Suroeste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 21° 22° Sur 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 23° Sur 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 24° Suroeste 7 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 23° 24° Sur 7 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 23° 24° Sur 7 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 24° Sur 5 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 24° Suroeste 1 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 24° Suroeste 3 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 23° Oeste 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Noroeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 21° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 21° Noroeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 20° 21° Noroeste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 20° Oeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Catamarcatiempo en Catamarca hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se vienen tormentas fuertes al AMBA:a qué hora empieza a llover y cuánto durará el mal tiempo

    Se vienen tormentas fuertes al AMBA: a qué hora empieza a llover y cuánto durará el mal tiempo

  2. Clima en Buenos Aires:cuándo vuelven las lluvias y qué días habrá mayor inestabilidad

    Clima en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y qué días habrá mayor inestabilidad

  3. Llegó un diluvio intenso a Buenos Aires:cuándo deja de llover y qué día mejora el tiempo

    Llegó un diluvio intenso a Buenos Aires: cuándo deja de llover y qué día mejora el tiempo

  4. Día de la Madre con frío en Buenos Aires:cómo seguirá el clima este domingo 18 de octubre, según el SMN

    Día de la Madre con frío en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este domingo 18 de octubre, según el SMN

  5. ¿No se inunda más?:así es el mapa de riesgo hídrico que muestra las zonas de Buenos Aires más vulnerables ante el Súper Niño

    ¿No se inunda más?: así es el mapa de riesgo hídrico que muestra las zonas de Buenos Aires más vulnerables ante el Súper Niño
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ley de propiedad privada:qué cambiaría en desalojos, expropiaciones y tierras rurales

Sesión en la Cámara de Diputados.

Javier Milei acusó públicamente al grupo Clarín en España

Diputados aprobó la Ley de Tierras y deberá volver al Senado

Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley

Economía

La actividad económica se estancó en agosto y cayó 1,7% en el último año, según el INDEC

Actividad económica, industria, NA

Crisis en la industria textil:la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Internacionales

Donald Trump insultó a dos periodistas mujeres en la Casa Blanca:llamó “tonta” a una reportera de CNN y “estúpida” a otra de ABC News

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar el Air Force One.

Usaron una identidad robada para importar 2.772 bachas y 543 radiadores de China, pero la CBP incautó todo

Midterm elections en USA:cuándo se vota y dónde hay que registrarse para participar en California, Nueva York, Florida y Texas

Zelenski dispuesto a ceder territorio de Ucrania a Rusia:“Es la forma real de poner fin a esta guerra”