Clima en Chaco: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en Chaco se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 23 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 36 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.

Mañana se esperan 33° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 25°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.