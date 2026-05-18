Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar
Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 17h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Sur 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Sur 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Sur 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 16°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol18:13
Horas de luz10h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:31 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Suroeste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Suroeste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Suroeste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Suroeste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Suroeste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Suroeste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Sur 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Sur 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Sur 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Sur 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Sur 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Sur 12 - 28 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Sur 11 - 27 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Sur 9 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Sur 8 - 22 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Sur 6 - 19 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Sur 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Sur 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Sur 5 - 7 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Sur 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.