Frío extremo en el AMBA: cómo estará el clima este lunes 18 de mayo y el pronóstico extendido para el resto de la semana
El ingreso de aire frío volvió a sentirse con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Aunque el cielo despejado y la presencia del sol ayudarán a mejorar las condiciones durante la tarde, las primeras horas del día estarán marcadas por temperaturas muy bajas y un ambiente invernal.
El comienzo de la semana llegó con temperaturas propias del invierno en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 18 de mayo se perfila como una de las jornadas más frías en lo que va del año en el AMBA.
La temperatura mínima rondó los 2 grados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 16 grados por la tarde. A pesar del frío intenso, el pronóstico anticipa buenas condiciones meteorológicas, con cielo completamente despejado y presencia de sol durante gran parte del día.
El aire frío y seco continuará dominando la región metropolitana, favoreciendo jornadas estables y sin probabilidades de precipitaciones en el corto plazo.
El frío polar vuelve a instalarse en el AMBA
Las bajas temperaturas volverán a hacerse sentir, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, momentos en los que el descenso térmico será más pronunciado. En algunas localidades del conurbano bonaerense, incluso podrían registrarse valores inferiores a los previstos para el centro porteño.
Si bien el sol permitirá una sensación térmica más agradable durante la tarde, los especialistas advierten que el ambiente seguirá siendo frío a lo largo de toda la jornada. La ausencia de nubosidad y el predominio de aire seco favorecerán una importante amplitud térmica entre la mañana y la tarde.
Este escenario se da luego de varias jornadas con condiciones similares, marcadas por mañanas muy frías y tardes más frescas, pero estables.
Pronóstico extendido: qué se espera para los próximos días en Buenos Aires
De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el tiempo estable continuará durante gran parte de la semana en la región del AMBA. No se esperan lluvias ni fenómenos significativos, mientras persistirá el ingreso de aire frío.
El patrón climático mantendría mañanas con temperaturas bajas y tardes frescas, acompañadas por cielo mayormente despejado y escasa nubosidad. Estas condiciones podrían extenderse durante varios días, consolidando un período típicamente otoñal en Buenos Aires y alrededores.
- Lunes 18: mínima de 3°C y máxima de 17°C.
- Martes 19: mínima de 5°C y máxima de 19°C.
- Miércoles 20: mínima de 7°C y máxima de 16°C.
- Jueves 21: mínima de 5°C y máxima de 14°C.
- Viernes 22: mínima de 6°C y máxima de 14°C.
- Sábado 23: mínima de 7°C y máxima de 16°C.
- Domingo 24: mínima de 9°C y máxima de 17°C.
Ante este panorama, los especialistas recomiendan reforzar los cuidados durante las primeras horas del día y la noche, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, ya que las temperaturas seguirán ubicándose en niveles muy bajos pese al sol de la tarde.
Recomendaciones del SMN ante una ola de frío polar
- Vestirse en capas: usar varias prendas (tipo “cebolla”) y taparse siempre la cabeza, manos y cuello.
- Ventilar un poco: dejar una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
- Mirar el fuego: la llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca usar las hornallas para calentar.
- Tomar calor: tomar mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
- Evitar salir: de ser posible, quedarse adentro, especialmente de noche.
- Cuidar a los más vulnerables: prestar especial atención a bebés, ancianos y mascotas.