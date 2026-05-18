El frío polar vuelve a sentirse en el AMBA con temperaturas mínimas que rondarán los 3 grados durante el inicio de la semana. Foto: NA

El comienzo de la semana llegó con temperaturas propias del invierno en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 18 de mayo se perfila como una de las jornadas más frías en lo que va del año en el AMBA.

La temperatura mínima rondó los 2 grados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 16 grados por la tarde. A pesar del frío intenso, el pronóstico anticipa buenas condiciones meteorológicas, con cielo completamente despejado y presencia de sol durante gran parte del día.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas estables, con cielo despejado y sin lluvias en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

El aire frío y seco continuará dominando la región metropolitana, favoreciendo jornadas estables y sin probabilidades de precipitaciones en el corto plazo.

El frío polar vuelve a instalarse en el AMBA

Las bajas temperaturas volverán a hacerse sentir, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, momentos en los que el descenso térmico será más pronunciado. En algunas localidades del conurbano bonaerense, incluso podrían registrarse valores inferiores a los previstos para el centro porteño.

Si bien el sol permitirá una sensación térmica más agradable durante la tarde, los especialistas advierten que el ambiente seguirá siendo frío a lo largo de toda la jornada. La ausencia de nubosidad y el predominio de aire seco favorecerán una importante amplitud térmica entre la mañana y la tarde.

Aunque las mañanas serán muy frías, la presencia del sol permitirá tardes algo más agradables en el área metropolitana.

Este escenario se da luego de varias jornadas con condiciones similares, marcadas por mañanas muy frías y tardes más frescas, pero estables.

Pronóstico extendido: qué se espera para los próximos días en Buenos Aires

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el tiempo estable continuará durante gran parte de la semana en la región del AMBA. No se esperan lluvias ni fenómenos significativos, mientras persistirá el ingreso de aire frío.

El patrón climático mantendría mañanas con temperaturas bajas y tardes frescas, acompañadas por cielo mayormente despejado y escasa nubosidad. Estas condiciones podrían extenderse durante varios días, consolidando un período típicamente otoñal en Buenos Aires y alrededores.

Pronóstico extendido. Las bajas temperaturas persistirán durante toda la semana en Buenos Aires, con máximas que oscilarán entre los 14 y 19 grados. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lunes 18: mínima de 3°C y máxima de 17°C.

Martes 19: mínima de 5°C y máxima de 19°C.

Miércoles 20: mínima de 7°C y máxima de 16°C.

Jueves 21: mínima de 5°C y máxima de 14°C.

Viernes 22: mínima de 6°C y máxima de 14°C.

Sábado 23: mínima de 7°C y máxima de 16°C.

Domingo 24: mínima de 9°C y máxima de 17°C.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan reforzar los cuidados durante las primeras horas del día y la noche, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, ya que las temperaturas seguirán ubicándose en niveles muy bajos pese al sol de la tarde.

Especialistas recomiendan extremar los cuidados durante la madrugada y la noche, momentos en los que el descenso térmico será más intenso. Foto: NA (Daniel Vides)

Recomendaciones del SMN ante una ola de frío polar