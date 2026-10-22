Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 9° para este 22 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 12°.
Viento: 27 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|–
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?
Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 12°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 1.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 27 - 48 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|10°
|7°
|Sur 18 - 30 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|10°
|7°
|Sur 18 - 29 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|10°
|7°
|Sur 17 - 29 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|10°
|7°
|Sur 17 - 28 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|10°
|6°
|Sur 19 - 31 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|10°
|6°
|Sur 21 - 35 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|11°
|6°
|Sur 22 - 38 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|11°
|6°
|Sur 24 - 41 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|11°
|6°
|Sur 25 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|12°
|7°
|Sur 25 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|12°
|7°
|Sur 25 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|12°
|7°
|Sur 26 - 45 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|12°
|6°
|Sur 27 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|12°
|6°
|Sur 27 - 48 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|11°
|6°
|Sur 26 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|11°
|6°
|Sur 25 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|10°
|5°
|Sur 24 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|10°
|5°
|Sur 23 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|10°
|5°
|Sur 25 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|10°
|5°
|Sur 24 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|10°
|5°
|Sur 23 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|10°
|5°
|Sur 21 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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