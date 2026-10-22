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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sur 22 - 38 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sur 26 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Sur 24 - 41 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 27 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 1.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 27 - 48 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 10° Sur 18 - 30 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 10° Sur 18 - 29 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 10° Sur 17 - 29 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 10° Sur 17 - 28 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° Sur 19 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 10° Sur 21 - 35 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 11° Sur 22 - 38 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 11° Sur 24 - 41 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 11° Sur 25 - 43 km/h 0% Cubierto
12:00 12° Sur 25 - 44 km/h 0% Cubierto
13:00 12° Sur 25 - 44 km/h 0% Cubierto
14:00 12° Sur 26 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° Sur 27 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° Sur 27 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° Sur 26 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° Sur 25 - 46 km/h 0% Cubierto
19:00 10° Sur 24 - 43 km/h 0% Cubierto
20:00 10° Sur 23 - 42 km/h 0% Cubierto
21:00 10° Sur 25 - 41 km/h 0% Cubierto
22:00 10° Sur 24 - 41 km/h 0% Cubierto
23:00 10° Sur 23 - 40 km/h 0% Cubierto
24:00 10° Sur 21 - 38 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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