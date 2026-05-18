Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Laberinto Chubut - Turismo
Laberinto Chubut - Turismo

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 21 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Oeste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 12 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 21 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 17°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 21 - 34 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 18 - 28 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 18 - 29 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 19 - 30 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 20 - 32 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 20 - 33 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 21 - 33 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 21 - 34 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 20 - 33 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Oeste 17 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Oeste 17 - 30 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Oeste 17 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Oeste 16 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Oeste 14 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Oeste 14 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Suroeste 13 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Suroeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Sur 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Sur 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Sur 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Sur 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.