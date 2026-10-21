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Pronóstico en Chubut: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (5.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 21 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 21 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Sureste 16 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sur 23 - 40 km/h
Lluvia
40% 0.5 mm
Noche
Cubierto
11°
Viento
Sur 23 - 41 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 25 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 5.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 21 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 5.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 21 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 25 - 41 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 15° 13° Norte 15 - 30 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Sur 4 - 23 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 11° Sur 18 - 28 km/h 30% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 11° Sur 19 - 32 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 11° Sur 18 - 31 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 12° Sur 17 - 31 km/h 0% Cubierto
09:00 12° Sureste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 12° Sureste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
11:00 12° Sur 16 - 30 km/h 0% Cubierto
12:00 12° Sur 18 - 32 km/h 0% Cubierto
13:00 13° Sur 19 - 35 km/h 0% Cubierto
14:00 13° Sur 20 - 37 km/h 0% Cubierto
15:00 12° Sur 22 - 39 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 12° Sur 23 - 41 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 12° Sur 23 - 40 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 11° Sur 24 - 41 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 11° Sur 24 - 41 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 11° Sur 23 - 40 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 11° Sur 24 - 41 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 11° Sur 23 - 41 km/h 0% Cubierto
23:00 11° Sur 22 - 38 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 10° Sur 21 - 36 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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