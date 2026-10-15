comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.6 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 15 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 15 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sureste 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17°
Viento
Sureste 13 - 32 km/h
Lluvia
70% 0.6 mm
Noche
Cubierto
14°
Viento
Sureste 19 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 19 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:11
Puesta del sol19:07
Horas de luz12h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación23%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 15 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:11 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 12h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 15 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 39 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 13° Sureste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 13° Sur 11 - 25 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 13° Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 13° Sur 13 - 28 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 13° Sur 12 - 27 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 13° Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 13° Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 13° Sur 12 - 27 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 13° Sureste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 14° Sureste 14 - 33 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 17° 15° Sureste 14 - 33 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 18° 16° Sureste 12 - 33 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 18° 16° Sureste 11 - 31 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 17° 15° Sureste 12 - 36 km/h 70% 3.2 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
15:00 18° 17° Sureste 11 - 31 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 17° 15° Sureste 13 - 33 km/h 80% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 17° 15° Sureste 13 - 32 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 17° 14° Sureste 15 - 35 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 16° 14° Sureste 15 - 33 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 15° 13° Sureste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 12° Sureste 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 11° Sureste 19 - 38 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 11° Sureste 18 - 38 km/h 0% Cubierto
24:00 14° 11° Sureste 17 - 37 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Ciudad de Buenos Airestiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Llegó un diluvio intenso a Buenos Aires:cuándo deja de llover y qué día mejora el tiempo

    Llegó un diluvio intenso a Buenos Aires: cuándo deja de llover y qué día mejora el tiempo

  2. Advierten que El Niño podría causar más de 450.000 muertes en pocos meses:qué pasará en Argentina

    Advierten que El Niño podría causar más de 450.000 muertes en pocos meses: qué pasará en Argentina

  3. Se aproximan 72 horas de lluvia a Buenos Aires:qué día empieza el tormentón y para cuándo baja la temperatura a 9 grados

    Se aproximan 72 horas de lluvia a Buenos Aires: qué día empieza el tormentón y para cuándo baja la temperatura a 9 grados

  4. Clima en Santa Fe:cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

    Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

  5. Clima en Tierra del Fuego:cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

    Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Corte Suprema ratificó que los municipios no pueden dejar en manos de empresas privadas la determinación y recaudación de impuestos

Municipio de San Carlos de Bariloche.

La Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua de Marcos Fernández, el expolicía que mató a dos agentes por una discusión

La Corte suprema dejó firme la condena a cinco años de prisión contra un exjuez federal por beneficiar a un poderoso narco

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial:los detalles del protocolo firmado por Quirno

Economía

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial:los detalles del protocolo firmado por Quirno

“No va a haber volatilidad ni tensión”:la promesa del Gobierno para la economía argentina en 2027

Internacionales

La salud del papa León XIV:los fieles rezan por su recuperación mientras el Vaticano redefine su agenda

Rezos por la salud del papa León XIV.

En 1854 construyeron un puente de madera que se derrumbó:21 años después fue reemplazado por uno de hierro que aún funciona

Miles de personas salieron a las calles en Colombia en el primer primer paro nacional contra el gobierno de Abelardo de la Espriella

Levantar la vista, ver las estrellas y perderse en la belleza del cielo:la propuesta de Escocia que genera un auge de turismo