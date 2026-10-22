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Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (18 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo cubierto.

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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia moderada con cielo cubierto, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 22 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Este 19 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
18°
Viento
Este 19 - 38 km/h
Lluvia
80% 2.3 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17°
Viento
Este 18 - 38 km/h
Lluvia
60% 0.3 mm

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia moderada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 18 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 21°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:02
Puesta del sol19:13
Horas de luz13h 11m
Fase lunarCreciente
Iluminación85%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia moderada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:02 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 13h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia moderada con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 18 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 22 - 46 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Este 22 - 30 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Este 22 - 29 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 14° Este 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 13° Este 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 13° Este 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 13° Este 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 12° Este 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 12° Este 20 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 13° Este 19 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 14° Este 17 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 15° Este 16 - 42 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 16° Este 18 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 17° Este 19 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 18° Sureste 17 - 44 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 18° Sureste 18 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 18° Este 17 - 40 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 18° 16° Este 19 - 38 km/h 80% 2.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 17° 16° Este 17 - 36 km/h 90% 3 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
19:00 18° 17° Este 14 - 32 km/h 90% 4 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
20:00 18° 17° Este 12 - 26 km/h 90% 5 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
21:00 17° 16° Este 20 - 38 km/h 80% 3 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
22:00 17° 16° Este 18 - 38 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 17° 16° Este 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 16° Este 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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