Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 23 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 11 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Este 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Este 5 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Este 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 11 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol17:54
Horas de luz10h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:46 y se pone a las 17:54, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 26 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 5 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 10° 10° Este 4 - 10 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 10° 10° Noreste 4 - 9 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 10° 10° Noreste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Noreste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Este 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Noreste 8 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Noreste 10 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Noreste 9 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Noreste 8 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Noreste 7 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Este 7 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Este 6 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Este 5 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Este 7 - 15 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Este 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Este 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Este 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.