Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 11 de mayo de 2026, 06:30
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 11 de mayo de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 16 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noroeste 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Noroeste 16 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 16 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol18:02
Horas de luz10h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación32%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 11 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:37 y se pone a las 18:02, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 11 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 32 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Norte 4 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 6 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 5 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Oeste 5 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Noroeste 7 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Noroeste 10 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Noroeste 11 - 28 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Noroeste 12 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Noroeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noroeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Noroeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Noroeste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Noroeste 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Noroeste 16 - 32 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Noroeste 16 - 32 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Noroeste 16 - 32 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Noroeste 16 - 32 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.