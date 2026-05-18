Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Oeste 10 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Noroeste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 11 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol17:57
Horas de luz10h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:42 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 10h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 28 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 9 - 20 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 8 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Oeste 8 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Oeste 7 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Oeste 9 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Oeste 10 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Oeste 11 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Oeste 11 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Oeste 10 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Oeste 8 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Oeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Oeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Oeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Noroeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Noroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.