Evolución del tiempo en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 18 de mayo de 2026
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 5° para este 18 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 11 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:42
|Puesta del sol
|17:57
|Horas de luz
|10h 15m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|5%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:42 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 10h 15m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 28 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|7°
|Oeste 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|8°
|6°
|Oeste 10 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|7°
|6°
|Oeste 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|7°
|5°
|Oeste 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|6°
|5°
|Oeste 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|6°
|4°
|Oeste 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|6°
|4°
|Oeste 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|5°
|3°
|Oeste 10 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|6°
|5°
|Oeste 9 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|8°
|7°
|Oeste 8 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|10°
|10°
|Oeste 8 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|12°
|12°
|Oeste 7 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|14°
|14°
|Oeste 9 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|15°
|15°
|Oeste 10 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|15°
|15°
|Oeste 11 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|15°
|15°
|Oeste 11 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|15°
|15°
|Oeste 10 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|13°
|13°
|Oeste 8 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|12°
|12°
|Oeste 7 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|12°
|12°
|Oeste 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|11°
|11°
|Oeste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|10°
|10°
|Noroeste 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|10°
|10°
|Noroeste 8 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|10°
|8°
|Noroeste 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán