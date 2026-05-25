Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Norte 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Suroeste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 17 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol17:53
Horas de luz10h 6m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:47 y se pone a las 17:53, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 18 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 17 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Este 11 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Norte 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Noroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Noroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Norte 4 - 7 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Norte 4 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Norte 2 - 8 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 15° Norte 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Norte 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Norte 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Noreste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Noreste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Noreste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Noreste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Noreste 1 - 10 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Norte 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Noroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Suroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sur 3 - 4 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.