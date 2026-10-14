Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 14 de octubre de 2026

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 14 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 13°. Con vientos de 16 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 16 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:12
|Puesta del sol
|19:07
|Horas de luz
|12h 55m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|15%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 14 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:12 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 12h 55m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 14 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 37 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Sureste 15 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|15°
|15°
|Sureste 15 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|13°
|12°
|Sur 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|13°
|12°
|Sureste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|13°
|12°
|Sureste 12 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|13°
|12°
|Sureste 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|14°
|12°
|Sureste 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|14°
|12°
|Sureste 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|15°
|13°
|Sureste 11 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|16°
|14°
|Sureste 12 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|17°
|15°
|Sur 12 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|18°
|16°
|Sur 11 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|18°
|16°
|Sureste 12 - 30 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|19°
|17°
|Sureste 11 - 30 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|19°
|17°
|Sureste 10 - 29 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|19°
|17°
|Sureste 9 - 28 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|18°
|16°
|Este 12 - 30 km/h
|70% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|17°
|16°
|Sureste 11 - 32 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|16°
|16°
|Sureste 8 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|16°
|15°
|Sureste 9 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|16°
|13°
|Sureste 16 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|15°
|13°
|Sureste 15 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|15°
|13°
|Sureste 13 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|15°
|13°
|Sureste 13 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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