comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 21 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 21 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Noreste 18 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Este 16 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 18 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 35 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:04
Puesta del sol19:13
Horas de luz13h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación77%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 21 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:04 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 13h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con una probabilidad de lluvia de 0% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 21 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 35 - 44 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Noreste 31 - 35 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Noreste 35 - 35 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 11° Este 19 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 10° Noreste 21 - 44 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 10° Noreste 19 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 10° Noreste 18 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 10° Noreste 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 10° Noreste 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 11° Noreste 18 - 42 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 12° Este 16 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 13° Este 16 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 14° Este 16 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 15° Este 18 - 44 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 16° Este 16 - 42 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 17° Este 16 - 41 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 16° Este 17 - 41 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 17° Este 16 - 40 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 16° Este 16 - 37 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 16° Este 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 16° Este 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 15° Este 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 15° Noreste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 14° Noreste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 14° Este 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Ciudad de Buenos Airestiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. El Sol duró poco y Buenos Aires se prepara para 5 días de lluvias:cuándo llega el tormentón de nubes grises y mal tiempo

    El Sol duró poco y Buenos Aires se prepara para 5 días de lluvias: cuándo llega el tormentón de nubes grises y mal tiempo

  2. El Niño también golpea a perros y gatos:quedaron atrapados en árboles y techos, rescataron a 247 mascotas y temen nuevas inundaciones

    El Niño también golpea a perros y gatos: quedaron atrapados en árboles y techos, rescataron a 247 mascotas y temen nuevas inundaciones

  3. Pronóstico extendido en Buenos Aires:cuál será el día más caluroso de la semana y qué clima se espera

    Pronóstico extendido en Buenos Aires: cuál será el día más caluroso de la semana y qué clima se espera

  4. Clima en Buenos Aires:cuándo vuelven las lluvias y qué días habrá mayor inestabilidad

    Clima en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y qué días habrá mayor inestabilidad

  5. El fenómeno de El Niño agrava la crecida del río Paraná y mantiene en bajo alerta a las provincias del Litoral

    El fenómeno de El Niño agrava la crecida del río Paraná y mantiene en bajo alerta a las provincias del Litoral
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Internacionales

Brasil respondió a los insultos de Javier Milei a Lula en X:“Es una declaración antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo”

Brasil respondió a los insultos de Javier Milei a Lula en X: “Es una declaración antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo”

Leonardo Nardini continúa su agenda bonaerense con actividades en Mar del Plata

El Tribunal del Mar fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias del caso de Argentina contra el Reino Unido por el petróleo de Malvinas

Milei volvió a cuestionar a quienes dicen que no llegan a fin de mes:“¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?"

Economía

Crisis en la industria textil:la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

Una fila de máquinas de hilar que están una al lado de la otra.

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Internacionales

Durante años fue una sede del Gobierno de España:ahora construirán una torre de 21 pisos con 158 viviendas de lujo

Ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca, el proyecto Torre Castelló transformará unos 30.800 metros cuadrados e incorporará piscinas panorámicas, espacios de bienestar y servicios premium.

Brasil respondió a los insultos de Javier Milei a Lula en X:“Es una declaración antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo”

En Brasil buscan voluntarios para trabajar 24 horas por semana cuidando plantas y animales:ofrecen alojamiento gratis, 3 comidas y 2 días libres

Amazon invertirá 16.000 millones de euros en Alemania en 2027:el desembolso incluye infraestructura de inteligencia artificial