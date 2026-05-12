Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
10°
Viento
Noroeste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Oeste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Suroeste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 18 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol18:01
Horas de luz10h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:38 y se pone a las 18:01, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 35 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noroeste 18 - 35 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noroeste 17 - 35 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Noroeste 16 - 33 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Noroeste 15 - 32 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Noroeste 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Noroeste 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Noroeste 14 - 28 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Noroeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Noroeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Oeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Oeste 11 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Oeste 10 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Oeste 10 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Oeste 9 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Oeste 9 - 23 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Oeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Oeste 7 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Oeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
20:00 15° 15° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Sur 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Sur 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.