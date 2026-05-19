Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 19 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo soleado, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Oeste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Oeste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 12 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol17:56
Horas de luz10h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación11%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 19 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:43 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 10h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 19 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 30 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 11 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 10 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 10 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Oeste 10 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Oeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Oeste 12 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Oeste 12 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Oeste 12 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Oeste 12 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Oeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Oeste 9 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Oeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Oeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Oeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Oeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Oeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.