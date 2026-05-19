Ola de frío en Buenos Aires. Foto: NA

El fin de semana llegará con temperaturas frescas en la Ciudad de Buenos Aires y, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día más frío será el sábado 23.

De acuerdo al clima extendido, la jornada tendrá una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 15, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia. El domingo 24, en cambio, se espera un leve ascenso térmico, con una mínima de 10 grados y una máxima de 17.

El pronóstico además anticipa mañanas frescas y tardes templadas para el resto del fin de semana largo, con condiciones estables y viento leve proveniente del sector sur y sudeste.

Para el lunes 25, el SMN prevé un nuevo aumento de la temperatura, con marcas que irán de los 12 a los 19 grados, manteniendo el cielo parcialmente nublado.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

¿Cuál será el clima para el feriado del 25 de mayo?

El feriado del lunes 25 de mayo llegará con tiempo estable y temperaturas frescas durante la mañana en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para esa jornada se espera una temperatura mínima cercana a los 12 grados y una máxima que rondará los 19, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. Además, el viento soplará leve desde el sector norte, favoreciendo un ambiente un poco más templado durante la tarde.

El fin de semana largo mantendrá condiciones similares: mañanas frías, tardes frescas a templadas y baja probabilidad de precipitaciones. El sábado se perfila como el día más frío, con mínima de 9 grados y máxima de 15, mientras que el domingo la temperatura tendrá un leve ascenso.

De esta manera, el clima acompañará las actividades al aire libre previstas para el feriado patrio, aunque se recomienda salir con abrigo liviano durante las primeras horas del día.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 19 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:43 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 10h 13m de luz solar.