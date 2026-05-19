Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 19 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.

Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 14 - 46 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Suroeste 9 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 5 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 17 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:25
Puesta del sol17:33
Horas de luz8h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación11%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 19 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:25 y se pone a las 17:33, dando aproximadamente 8h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 50% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 19 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 17 - 52 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 17 - 52 km/h 0% Cubierto
02:00 Suroeste 16 - 51 km/h 0% Cubierto
03:00 Suroeste 15 - 48 km/h 0% Cubierto
04:00 Suroeste 14 - 46 km/h 0% Cubierto
05:00 Suroeste 13 - 44 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Suroeste 12 - 42 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 13 - 42 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 15 - 45 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 14 - 46 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Suroeste 12 - 44 km/h 0% Cubierto
11:00 Sur 9 - 38 km/h 0% Cubierto
12:00 Suroeste 9 - 34 km/h 0% Cubierto
13:00 Suroeste 9 - 35 km/h 0% Cubierto
14:00 Suroeste 10 - 36 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 10 - 35 km/h 0% Cubierto
16:00 Suroeste 9 - 34 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 9 - 33 km/h 0% Cubierto
18:00 Suroeste 10 - 36 km/h 0% Cubierto
19:00 Oeste 9 - 36 km/h 0% Cubierto
20:00 Oeste 6 - 34 km/h 0% Cubierto
21:00 Oeste 4 - 30 km/h 0% Cubierto
22:00 Noroeste 5 - 26 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 5 - 27 km/h 0% Cubierto
24:00 Oeste 6 - 28 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.