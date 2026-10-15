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Clima en Córdoba: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 15 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 15 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sur 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19°
Viento
Sureste 6 - 21 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Suroeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 9 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:37
Puesta del sol19:28
Horas de luz12h 51m
Fase lunarCreciente
Iluminación23%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 15 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:37 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 12h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 15 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 9 - 25 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 11° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 11° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 10° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 10° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 10° Sur 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 11° Sur 7 - 16 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 12° Sur 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 13° Sur 9 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 16° 15° Sur 8 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 17° 16° Sureste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 17° Sureste 8 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 19° 18° Sureste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 18° Sureste 8 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 20° 18° Sureste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 18° Sureste 6 - 21 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 18° 17° Sureste 6 - 18 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 17° 16° Sur 6 - 17 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Suroeste 6 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 13° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 12° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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