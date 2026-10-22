Clima en Córdoba: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 14 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.

Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.