Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo niebla, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Sureste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 4 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 5 - 14 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 18°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:23
Horas de luz10h 20m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:03 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 10h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 5 - 14 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 5 - 11 km/h 0% Niebla
09:00 Oeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Suroeste 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Sureste 0 - 12 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Sureste 1 - 13 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Este 2 - 14 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Este 2 - 14 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Sureste 3 - 13 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Sureste 3 - 12 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Este 2 - 10 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Este 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Noreste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Norte 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Norte 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.