Pronóstico en Córdoba: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.

Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.