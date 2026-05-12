Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Este 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Noroeste 2 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 9 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 24°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:30
Horas de luz10h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:55 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 9 - 19 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 8 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Oeste 6 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Oeste 3 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Sur 3 - 13 km/h 0% Soleado
13:00 22° 25° Sureste 4 - 15 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Sureste 5 - 17 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Sureste 6 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Este 6 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Este 5 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Este 4 - 11 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Noreste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Noreste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Norte 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Oeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Oeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.