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Clima en Corrientes: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 28°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (29 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 19° para este 22 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22°
Viento
Noreste 17 - 33 km/h
Lluvia
60% 0.3 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
27°
Viento
Noreste 13 - 34 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm
Noche
Nubes y claros
24°
Viento
Este 13 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 24 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 29 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.


Mañana se esperan 32° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 28°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:12
Puesta del sol19:07
Horas de luz12h 55m
Fase lunarCreciente
Iluminación85%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:12 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 12h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 29 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 24 - 51 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 22° 22° Este 24 - 32 km/h 0% Tormenta seca con cielo cubierto
02:00 21° 21° Este 24 - 26 km/h 0% Cubierto
03:00 20° 21° Este 11 - 23 km/h 70% 2.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
04:00 20° 20° Noreste 16 - 30 km/h 80% 2.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
05:00 20° 20° Noreste 15 - 30 km/h 90% 1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
06:00 20° 20° Sureste 14 - 28 km/h 90% 7.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 19° 20° Este 12 - 27 km/h 90% 6.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
08:00 20° 20° Este 17 - 30 km/h 80% 1.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
09:00 22° 22° Noreste 17 - 33 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 22° 23° Noreste 18 - 35 km/h 60% 2.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
11:00 23° 24° Este 17 - 36 km/h 50% 1.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 24° 23° Noreste 23 - 46 km/h 50% 2.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
13:00 24° 24° Noreste 23 - 51 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 27° 26° Noreste 23 - 48 km/h 0% Nubes y claros
15:00 27° 27° Noreste 21 - 48 km/h 0% Nubes y claros
16:00 28° 29° Noreste 17 - 44 km/h 0% Cubierto
17:00 27° 29° Noreste 13 - 34 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 25° 27° Este 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 24° 25° Este 17 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 24° 25° Este 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 24° 25° Este 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 24° 25° Este 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 24° 25° Este 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 23° 24° Este 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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