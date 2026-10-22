Clima en Corrientes: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 19° para este 22 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 24 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 29 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.
Mañana se esperan 32° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 25°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:12
|Puesta del sol
|19:07
|Horas de luz
|12h 55m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|85%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?
Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 06:12 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 12h 55m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 29 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 24 - 51 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|22°
|22°
|Este 24 - 32 km/h
|0%
|Tormenta seca con cielo cubierto
|02:00
|21°
|21°
|Este 24 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|20°
|21°
|Este 11 - 23 km/h
|70% 2.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|20°
|20°
|Noreste 16 - 30 km/h
|80% 2.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|20°
|20°
|Noreste 15 - 30 km/h
|90% 1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|20°
|20°
|Sureste 14 - 28 km/h
|90% 7.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|19°
|20°
|Este 12 - 27 km/h
|90% 6.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|20°
|20°
|Este 17 - 30 km/h
|80% 1.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|22°
|22°
|Noreste 17 - 33 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|22°
|23°
|Noreste 18 - 35 km/h
|60% 2.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|23°
|24°
|Este 17 - 36 km/h
|50% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|24°
|23°
|Noreste 23 - 46 km/h
|50% 2.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|24°
|24°
|Noreste 23 - 51 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|27°
|26°
|Noreste 23 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|27°
|27°
|Noreste 21 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|28°
|29°
|Noreste 17 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|27°
|29°
|Noreste 13 - 34 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|25°
|27°
|Este 16 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|24°
|25°
|Este 17 - 30 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|24°
|25°
|Este 15 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|24°
|25°
|Este 14 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|24°
|25°
|Este 13 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|24°
|25°
|Este 15 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|23°
|24°
|Este 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán