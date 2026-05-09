Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Soleado
12°
Viento
Suroeste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Suroeste 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Suroeste 8 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 19 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:25
Puesta del sol18:17
Horas de luz10h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:25 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 19 - 42 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Sur 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Sur 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sur 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Sur 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Sur 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sur 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Suroeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Suroeste 10 - 23 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Suroeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Suroeste 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Suroeste 19 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Suroeste 18 - 41 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Suroeste 16 - 40 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Suroeste 15 - 35 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Suroeste 19 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Suroeste 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Suroeste 14 - 35 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Suroeste 10 - 28 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Suroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Suroeste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Suroeste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Suroeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.