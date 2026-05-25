Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 8 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 1.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.

Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.