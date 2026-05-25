Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sureste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Sur 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 8 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 8 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 1.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 18°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:34 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 50% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 8 - 16 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Sureste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Sur 5 - 9 km/h 0% Cubierto
04:00 15° 15° Sur 3 - 8 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 15° 15° Sur 5 - 8 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 15° 15° Sur 6 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 15° 15° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 15° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sureste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Sureste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Sureste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sur 4 - 15 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Oeste 1 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 17° 17° Oeste 5 - 11 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 17° 17° Suroeste 6 - 13 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 17° 17° Sur 6 - 14 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Sur 4 - 12 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
19:00 16° 16° Suroeste 5 - 8 km/h 0% Cubierto
20:00 16° 16° Sur 7 - 11 km/h 0% Cubierto
21:00 16° 16° Sur 8 - 13 km/h 0% Cubierto
22:00 16° 16° Sur 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Sur 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Sur 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.