Evolución del tiempo en Corrientes: máxima y mínima para hoy, 25 de mayo de 2026
Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (1.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 25 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes
Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 8 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 1.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:34
|Puesta del sol
|18:10
|Horas de luz
|10h 36m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|72%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?
Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:34 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 50% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 8 - 16 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|15°
|15°
|Sureste 4 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|15°
|15°
|Sur 5 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|15°
|15°
|Sur 3 - 8 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|15°
|15°
|Sur 5 - 8 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|15°
|15°
|Sur 6 - 11 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|15°
|15°
|Sureste 6 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|15°
|15°
|Sureste 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|15°
|15°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|16°
|16°
|Sureste 4 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|17°
|17°
|Sureste 5 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|18°
|18°
|Sur 4 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|17°
|17°
|Oeste 1 - 12 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|17°
|17°
|Oeste 5 - 11 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|17°
|17°
|Suroeste 6 - 13 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|17°
|17°
|Sur 6 - 14 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|17°
|17°
|Sur 4 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|16°
|16°
|Suroeste 3 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|16°
|16°
|Suroeste 5 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|16°
|16°
|Sur 7 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|16°
|16°
|Sur 8 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|16°
|16°
|Sur 8 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|16°
|16°
|Sur 8 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|15°
|15°
|Sur 8 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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