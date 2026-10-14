Pronóstico en Corrientes: cómo estará el clima hoy, 14 de octubre de 2026

El pronóstico para Corrientes este 14 de octubre de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 17°. Con vientos de 20 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 20 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:20
|Puesta del sol
|19:02
|Horas de luz
|12h 42m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|15%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?
Para este 14 de octubre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 06:20 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 12h 42m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 14 de octubre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 20 - 40 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Sur 4 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|18°
|18°
|Sur 2 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|18°
|19°
|Sur 7 - 15 km/h
|40% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|18°
|19°
|Sureste 8 - 14 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|18°
|19°
|Sur 6 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|07:00
|17°
|17°
|Sur 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|18°
|17°
|Sur 16 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|19°
|18°
|Sureste 15 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|20°
|20°
|Sur 13 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|21°
|21°
|Sur 13 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|22°
|21°
|Sur 14 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|22°
|21°
|Sur 15 - 32 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|23°
|23°
|Sur 15 - 34 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|24°
|23°
|Sur 17 - 36 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|24°
|22°
|Sur 19 - 38 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|23°
|21°
|Sur 20 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|22°
|20°
|Sur 16 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|20°
|20°
|Sur 13 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|19°
|19°
|Sur 12 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|19°
|19°
|Sur 10 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|18°
|18°
|Sur 9 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|18°
|17°
|Sur 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|17°
|Sur 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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