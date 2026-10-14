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Pronóstico en Corrientes: cómo estará el clima hoy, 14 de octubre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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El pronóstico para Corrientes este 14 de octubre de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 17°. Con vientos de 20 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
19°
Viento
Sureste 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Sur 20 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Sur 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 20 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 24°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:20
Puesta del sol19:02
Horas de luz12h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación15%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 14 de octubre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:20 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 12h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 14 de octubre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 20 - 40 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sur 4 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 18° 18° Sur 2 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 18° 19° Sur 7 - 15 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 18° 19° Sureste 8 - 14 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 18° 19° Sur 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Sur 13 - 23 km/h 0% Soleado
07:00 17° 17° Sur 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
08:00 18° 17° Sur 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 19° 18° Sureste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
10:00 20° 20° Sur 13 - 31 km/h 0% Cubierto
11:00 21° 21° Sur 13 - 29 km/h 0% Cubierto
12:00 22° 21° Sur 14 - 29 km/h 0% Cubierto
13:00 22° 21° Sur 15 - 32 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 23° 23° Sur 15 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 24° 23° Sur 17 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 24° 22° Sur 19 - 38 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 23° 21° Sur 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 20° Sur 16 - 40 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Sur 13 - 30 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Sur 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Sur 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Sur 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 17° Sur 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Sur 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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