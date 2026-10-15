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Clima en Entre Ríos: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 15 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 15 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 12 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Sur 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Sur 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 17 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:22
Puesta del sol19:13
Horas de luz12h 51m
Fase lunarCreciente
Iluminación23%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 15 de octubre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:22 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 12h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 15 de octubre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 17 - 36 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 13° Sur 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 13° Sur 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 12° Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 12° Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 12° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 12° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 11° Sur 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 13° Sur 13 - 25 km/h 0% Soleado
09:00 16° 15° Sur 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 16° Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 16° Sur 17 - 35 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 19° 16° Sur 17 - 35 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 19° 17° Sur 17 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 19° 17° Sur 15 - 36 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 20° 18° Sur 15 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 20° 18° Sur 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 18° Sur 14 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 19° 18° Sur 12 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 18° 17° Sur 9 - 22 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Sur 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 15° Sur 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 14° Sur 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 14° Sur 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 13° Sur 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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