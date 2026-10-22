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Clima en Entre Ríos: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.8 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Entre Ríos promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 22 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Noreste 16 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
23°
Viento
Este 3 - 21 km/h
Lluvia
80% 1.1 mm
Noche
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sureste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 25°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:14
Puesta del sol19:18
Horas de luz13h 4m
Fase lunarCreciente
Iluminación85%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:14 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 13h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 21 - 43 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Este 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
02:00 18° 18° Noreste 11 - 28 km/h 0% Cielo despejado
03:00 19° 18° Este 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
04:00 19° 18° Este 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
05:00 19° 18° Este 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Este 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 19° 18° Este 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 19° 18° Este 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
09:00 21° 21° Noreste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 22° 21° Noreste 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 23° 22° Noreste 21 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 23° 22° Noreste 19 - 42 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 23° 23° Noreste 17 - 40 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 24° 25° Noreste 17 - 36 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 25° 25° Noreste 15 - 36 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 23° 26° Noreste 6 - 31 km/h 80% 0.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 23° 26° Este 3 - 21 km/h 80% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 22° 25° Este 5 - 22 km/h 50% 1.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 21° 24° Sureste 8 - 15 km/h 40% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 21° 23° Sureste 10 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 20° 22° Sureste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 20° 22° Sureste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 20° 21° Este 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 20° 21° Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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