Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Oeste 2 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 7 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 26m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:45 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 7 - 19 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Oeste 5 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Oeste 5 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Oeste 6 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Oeste 6 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Oeste 6 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Oeste 5 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Oeste 4 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Oeste 2 - 13 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Sureste 0 - 8 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Este 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° 11° Noreste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Noreste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.