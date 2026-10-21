Pronóstico en Entre Ríos: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 21 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 18h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 21 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 18 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 26°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:15
|Puesta del sol
|19:18
|Horas de luz
|13h 3m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|77%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?
Para este 21 de octubre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:15 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 13h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 21 de octubre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 18 - 34 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|15°
|Este 17 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|18°
|15°
|Este 16 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|18°
|15°
|Este 17 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|17°
|15°
|Este 17 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|16°
|14°
|Este 14 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|16°
|13°
|Este 16 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|17°
|14°
|Este 16 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|18°
|15°
|Este 14 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|18°
|16°
|Este 16 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|19°
|17°
|Este 17 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|19°
|17°
|Este 17 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|20°
|18°
|Este 17 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|21°
|19°
|Este 15 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|21°
|19°
|Este 14 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|21°
|20°
|Este 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|22°
|20°
|Este 17 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|22°
|20°
|Este 18 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|22°
|20°
|Este 16 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|21°
|20°
|Este 14 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|20°
|19°
|Este 14 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|19°
|18°
|Este 16 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|19°
|17°
|Este 15 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|18°
|18°
|Este 12 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|18°
|17°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán