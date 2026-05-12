Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Soleado
11°
Viento
Norte 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Noroeste 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Oeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:41 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Norte 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Norte 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 9 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Norte 10 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Noroeste 11 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noroeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Noroeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Noroeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Noroeste 13 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Noroeste 13 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Noroeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noroeste 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Noroeste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Noroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Oeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Norte 5 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.