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Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 15 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 15 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Sur 17 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Sur 13 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 19 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 25°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:17
Puesta del sol18:59
Horas de luz12h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación23%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 15 de octubre de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:17 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 12h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 15 de octubre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 19 - 40 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sur 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 18° 17° Sur 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 17° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
04:00 18° 17° Suroeste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Sur 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Sur 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 16° Sur 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 18° 18° Sur 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
09:00 20° 19° Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
10:00 22° 21° Sur 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
11:00 23° 22° Sur 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 23° 22° Sur 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 23° Sur 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 23° Sur 19 - 39 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 25° 23° Sur 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 23° Sur 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 22° Sur 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 21° Sur 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 20° Sur 15 - 34 km/h 0% Soleado
20:00 20° 19° Sur 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 18° Sur 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 18° Sur 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 17° Sur 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 18° 17° Sur 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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