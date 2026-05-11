Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 11 de mayo de 2026, 06:30
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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa

El pronóstico para Formosa este 11 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 6 - 13 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Noreste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Sureste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Este 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 6 - 13 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:21
Puesta del sol18:16
Horas de luz10h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación32%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 11 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:21 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 11 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 6 - 13 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 4 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Sur 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sureste 4 - 7 km/h 0% Neblina
06:00 Sureste 3 - 7 km/h 0% Niebla
07:00 Sureste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 3 - 9 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 11° Noreste 2 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Noreste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noreste 3 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Norte 2 - 13 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noroeste 2 - 13 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noroeste 1 - 13 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Suroeste 1 - 12 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Sur 2 - 11 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Sureste 4 - 11 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Sureste 4 - 11 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Este 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Noreste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Noreste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.