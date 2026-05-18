Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Sur 19 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Sureste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 19 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:25
Puesta del sol18:12
Horas de luz10h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:25 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 19 - 37 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Suroeste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Suroeste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Suroeste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Suroeste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Suroeste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Sur 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Sur 19 - 37 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Sur 17 - 37 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Sur 16 - 35 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Sur 15 - 33 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Sur 13 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 16° 16° Sur 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Sur 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Sur 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Sur 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sur 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sur 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Sureste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sureste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Sureste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.