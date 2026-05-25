Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Suroeste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 9 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 21°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:29
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 41m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:29 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 9 - 16 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sureste 6 - 9 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 15° 15° Este 6 - 13 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Sur 2 - 9 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 15° 15° Sur 4 - 8 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Sur 4 - 7 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Suroeste 6 - 10 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 15° 15° Suroeste 6 - 10 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 15° 15° Sur 9 - 14 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 15° 15° Sur 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Sureste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Suroeste 3 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 17° 17° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Oeste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Oeste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Oeste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 20° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Sur 1 - 3 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sur 2 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Sur 6 - 9 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Sur 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Sur 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Sur 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.