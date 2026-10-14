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Pronóstico en Formosa: cómo estará el clima hoy, 14 de octubre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
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El pronóstico para Formosa este 14 de octubre de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 17°. Con vientos de 17 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
20°
Viento
Sureste 6 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Sur 17 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 17 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 25°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:18
Puesta del sol18:59
Horas de luz12h 41m
Fase lunarCreciente
Iluminación15%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 14 de octubre de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:18 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 12h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 14 de octubre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 17 - 36 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Oeste 6 - 11 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 19° 19° Oeste 6 - 12 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 19° 20° Suroeste 10 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 18° 18° Sur 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 17° Sur 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 19° Sur 10 - 29 km/h 0% Cubierto
07:00 18° 20° Sureste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 19° 20° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 20° 22° Sureste 6 - 21 km/h 0% Cubierto
10:00 21° 23° Sur 7 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 22° 23° Sur 10 - 21 km/h 0% Cubierto
12:00 23° 23° Sur 12 - 25 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 24° 24° Sur 16 - 34 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 25° 24° Sur 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 24° Sur 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 24° Sur 17 - 36 km/h 0% Soleado
17:00 24° 24° Sur 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 23° Sur 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 22° Sur 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Sur 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Sur 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Sur 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 19° Sur 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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