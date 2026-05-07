Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 30°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Parcialmente nuboso
25°
Viento
Norte 25 - 47 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
23°
Viento
Oeste 24 - 55 km/h
Lluvia
90% 9.1 mm
Noche
Cubierto
16°
Viento
Suroeste 16 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 40 - 86 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 19 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 25°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 30°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 26°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:19
Puesta del sol18:18
Horas de luz10h 59m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:19 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 10h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 19 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 40 - 86 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 25° 26° Noreste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
02:00 25° 26° Norte 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
03:00 25° 26° Norte 22 - 40 km/h 0% Nubes y claros
04:00 25° 26° Norte 27 - 49 km/h 0% Nubes y claros
05:00 25° 26° Norte 26 - 51 km/h 0% Nubes y claros
06:00 25° 26° Norte 22 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 25° 26° Norte 24 - 44 km/h 0% Nubes y claros
08:00 25° 26° Norte 25 - 47 km/h 0% Nubes y claros
09:00 25° 26° Norte 25 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 26° 27° Norte 25 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 26° 28° Norte 24 - 47 km/h 0% Nubes y claros
12:00 27° 29° Norte 21 - 48 km/h 0% Nubes y claros
13:00 28° 30° Norte 28 - 59 km/h 0% Nubes y claros
14:00 29° 32° Norte 28 - 56 km/h 0% Nubes y claros
15:00 29° 32° Norte 32 - 59 km/h 0% Nubes y claros
16:00 29° 32° Noroeste 25 - 61 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 23° 22° Oeste 24 - 55 km/h 90% 9.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
18:00 16° 16° Suroeste 40 - 85 km/h 90% 8.4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
19:00 15° 15° Sur 31 - 72 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 16° 16° Sur 20 - 56 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 16° 16° Suroeste 19 - 39 km/h 0% Cubierto
22:00 16° 16° Suroeste 16 - 36 km/h 0% Cubierto
23:00 16° 16° Suroeste 19 - 36 km/h 0% Cubierto
24:00 15° 15° Suroeste 16 - 43 km/h 30% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.