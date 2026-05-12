Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Noreste 3 - 10 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Este 0 - 2 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 6 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:22
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 53m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:22 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 6 - 18 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Norte 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 12° Norte 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° Norte 1 - 2 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° Noroeste 1 - 2 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° Este 0 - 2 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° Este 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Este 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Noreste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Noreste 3 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Noreste 4 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Norte 6 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Norte 4 - 17 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Norte 4 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Noreste 2 - 14 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Noreste 3 - 11 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Noreste 3 - 10 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Noreste 2 - 7 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Noreste 2 - 3 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Norte 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Norte 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Este 0 - 2 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sur 0 - 1 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Norte 1 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.