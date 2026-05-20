Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar

El pronóstico para Formosa este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 12 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Sur 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Sur 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Sur 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:26
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 45m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:26 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sureste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sureste 8 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Sur 8 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Sur 8 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Sureste 11 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Sur 11 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Sur 11 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Sur 10 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Sur 11 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Sur 12 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Sur 11 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Sur 8 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Sur 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Sur 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sur 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Sur 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Sur 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Sur 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.