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Pronóstico en Jujuy: cómo estará el clima hoy, 14 de octubre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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El pronóstico para Jujuy este 14 de octubre de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 12 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 7 - 20 km/h
Lluvia
40% 0.4 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 12 - 29 km/h
Lluvia
50% 0.5 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 9 - 23 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 12 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 11°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:48
Puesta del sol19:26
Horas de luz12h 38m
Fase lunarCreciente
Iluminación15%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 14 de octubre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 06:48 y se pone a las 19:26, dando aproximadamente 12h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 9.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 14 de octubre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 12 - 31 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Oeste 4 - 15 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 11° 10° Suroeste 3 - 15 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 10° 10° Suroeste 3 - 13 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 10° Suroeste 3 - 13 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 10° Oeste 2 - 13 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 4 - 15 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noroeste 7 - 18 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noroeste 7 - 21 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noroeste 7 - 20 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noroeste 6 - 21 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Noroeste 6 - 20 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 10° Oeste 8 - 23 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 10° Noroeste 10 - 27 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 10° Noroeste 11 - 29 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 10° Noroeste 12 - 31 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 10° Noroeste 11 - 31 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Noroeste 12 - 29 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Noroeste 12 - 29 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noroeste 12 - 28 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noroeste 12 - 26 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noroeste 10 - 25 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 9 - 23 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noroeste 11 - 24 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noroeste 11 - 25 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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