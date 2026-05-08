Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa

El pronóstico para La Pampa este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 41 - 76 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 23 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Suroeste 41 - 73 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Suroeste 36 - 64 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 41 - 76 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 12°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:24
Horas de luz10h 22m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:02 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 41 - 76 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 26 - 54 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sur 30 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 27 - 51 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 27 - 48 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 27 - 48 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 26 - 48 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 25 - 46 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 24 - 45 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 23 - 42 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 22 - 41 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 25 - 47 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Suroeste 27 - 53 km/h 0% Soleado
13:00 10° 10° Suroeste 28 - 55 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Suroeste 30 - 58 km/h 0% Soleado
15:00 11° 11° Suroeste 33 - 62 km/h 0% Soleado
16:00 11° 11° Suroeste 34 - 64 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Suroeste 41 - 73 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 38 - 76 km/h 0% Cubierto
19:00 Suroeste 35 - 69 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Suroeste 33 - 63 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Suroeste 36 - 64 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 36 - 64 km/h 0% Cubierto
23:00 Suroeste 35 - 64 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 34 - 64 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.