Clima en La Pampa: cuál será la temperatura máxima este 8 de mayo de 2026
Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
El pronóstico para La Pampa este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de 5°. Con vientos de 41 - 76 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en La Pampa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 12°.
Viento: 41 - 76 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.
Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:02
|Puesta del sol
|18:24
|Horas de luz
|10h 22m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|62%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?
Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 12°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 08:02 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 41 - 76 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|5°
|Suroeste 26 - 54 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|9°
|5°
|Sur 30 - 52 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|7°
|4°
|Suroeste 27 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|7°
|3°
|Suroeste 27 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|6°
|2°
|Suroeste 27 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|6°
|2°
|Suroeste 26 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|6°
|2°
|Suroeste 25 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|5°
|1°
|Suroeste 24 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|5°
|2°
|Suroeste 23 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|7°
|3°
|Suroeste 22 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|8°
|5°
|Suroeste 25 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|9°
|6°
|Suroeste 27 - 53 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|10°
|10°
|Suroeste 28 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|11°
|11°
|Suroeste 30 - 58 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|11°
|11°
|Suroeste 33 - 62 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|11°
|11°
|Suroeste 34 - 64 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|12°
|12°
|Suroeste 41 - 73 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|9°
|5°
|Suroeste 38 - 76 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|7°
|3°
|Suroeste 35 - 69 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|6°
|2°
|Suroeste 33 - 63 km/h
|60% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|8°
|4°
|Suroeste 36 - 64 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|8°
|4°
|Suroeste 36 - 64 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|8°
|4°
|Suroeste 35 - 64 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|8°
|4°
|Suroeste 34 - 64 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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