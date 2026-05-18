Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 11 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noroeste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 13 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 16°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:10
Puesta del sol18:16
Horas de luz10h 6m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:10 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 13 - 29 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 10 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 10° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Noroeste 11 - 24 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Noroeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Noroeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Noroeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Noroeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Noroeste 6 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 10° Norte 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Norte 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.