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Pronóstico en La Pampa: cómo estará el clima hoy, 14 de octubre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (3.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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El pronóstico para La Pampa este 14 de octubre de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 10°. Con vientos de 14 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Sureste 9 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Sureste 13 - 27 km/h
Lluvia
30% 0.8 mm
Noche
Cubierto
12°
Viento
Sureste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 14 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 3.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:34
Puesta del sol19:32
Horas de luz12h 58m
Fase lunarCreciente
Iluminación15%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 14 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:34 y se pone a las 19:32, dando aproximadamente 12h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 3.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 14 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 14 - 33 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 11° Este 7 - 14 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 11° Sureste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 10° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 10° Sureste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 10° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Sureste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 10° Sureste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 11° Sureste 9 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 14° 13° Sureste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 14° Sureste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 14° Sureste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 14° Sureste 9 - 25 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 16° 14° Sureste 14 - 30 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 16° 14° Sureste 12 - 33 km/h 50% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 16° 14° Sureste 11 - 27 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 14° 12° Sureste 13 - 27 km/h 30% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 15° 13° Sureste 9 - 27 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 14° 12° Sureste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 11° Sureste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 11° Sureste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 11° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 11° Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 11° Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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