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Pronóstico en La Pampa: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 21 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 21 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Noreste 17 - 33 km/h
Lluvia
60% 0.2 mm
Tarde
Cubierto
22°
Viento
Noreste 14 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 23 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:25
Puesta del sol19:39
Horas de luz13h 14m
Fase lunarCreciente
Iluminación77%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 21 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:25 y se pone a las 19:39, dando aproximadamente 13h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 6.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 21 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 23 - 46 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noreste 19 - 35 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Noreste 19 - 35 km/h 0% Cubierto
03:00 13° Noreste 19 - 36 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 12° 10° Noreste 13 - 32 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 12° 10° Este 15 - 26 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 12° Noreste 18 - 30 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 12° Noreste 18 - 33 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 12° Noreste 18 - 31 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 13° 11° Noreste 17 - 33 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 15° 12° Noreste 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 14° Noreste 23 - 45 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 19° 17° Noreste 17 - 45 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 21° 19° Norte 15 - 35 km/h 0% Cubierto
14:00 21° 19° Noreste 13 - 31 km/h 0% Cubierto
15:00 21° 20° Noreste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
16:00 22° 20° Noreste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
17:00 22° 20° Noreste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
18:00 21° 19° Noreste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 19° Este 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 17° Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 16° Este 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 15° Noreste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 14° Noreste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 14° Noreste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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