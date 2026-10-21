Pronóstico en La Pampa: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 23 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.9 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.