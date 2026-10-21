Pronóstico en La Pampa: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 21 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 21 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 23 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.9 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:25
|Puesta del sol
|19:39
|Horas de luz
|13h 14m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|77%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?
Para este 21 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 06:25 y se pone a las 19:39, dando aproximadamente 13h 14m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 6.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 21 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 23 - 46 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Noreste 19 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|15°
|15°
|Noreste 19 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|13°
|9°
|Noreste 19 - 36 km/h
|60% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|12°
|10°
|Noreste 13 - 32 km/h
|60% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|12°
|10°
|Este 15 - 26 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|12°
|9°
|Noreste 18 - 30 km/h
|90% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|12°
|9°
|Noreste 18 - 33 km/h
|90% 1.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|12°
|9°
|Noreste 18 - 31 km/h
|90% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|13°
|11°
|Noreste 17 - 33 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|15°
|12°
|Noreste 19 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|18°
|14°
|Noreste 23 - 45 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|19°
|17°
|Noreste 17 - 45 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|21°
|19°
|Norte 15 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|21°
|19°
|Noreste 13 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|21°
|20°
|Noreste 14 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|22°
|20°
|Noreste 13 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|22°
|20°
|Noreste 14 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|21°
|19°
|Noreste 13 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|20°
|19°
|Este 10 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|18°
|17°
|Este 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|17°
|16°
|Este 12 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|17°
|15°
|Noreste 12 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|16°
|14°
|Noreste 13 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|15°
|14°
|Noreste 12 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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