Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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Reserva Natural Pichi Mahuida
Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Suroeste 12 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 12 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Sureste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 15 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 16m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:05 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 15 - 25 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 4 - 25 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 7 - 25 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Suroeste 12 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Sur 10 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Sur 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sur 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Sureste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sureste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Sur 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Sur 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Sureste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Sureste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Sureste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Sureste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Sureste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sureste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sureste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.